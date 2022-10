Spiagge sarde depredate: 900kg sabbia tornano a Villasimius

(ANSA) - VILLASIMIUS, 18 OTT - La stagione estiva appena passata ha fatto registrare un totale di quasi 900kg tra sabbia, pietre e conchiglie prelevate illecitamente dal litorale di Villasimius e requisite a turisti in partenza all'aeroporto di Cagliari dagli addetti al controllo bagagli. Lo fanno sapere le Guardie Ambientali della Sardegna che sono tornate a Villasimius a restituire alla natura quanto rubato.

Si tratta di conchiglie, sassolini e sabbia.

"Come sempre è doveroso il ringraziamento agli amici di Sardegna rubata e depredata che proprio grazie al loro prezioso lavoro riusciamo a riportare nei luoghi di origine tutti questi pezzettini di Sardegna - scrivono su Fb - Inoltre ricordiamo che chi asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro". (ANSA).