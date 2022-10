Crolla muretto in cantiere, muore elettricista

(ANSA) - SAVONA, 13 OTT - Un uomo di circa 60 anni è morto questa mattina in un cantiere edile ad Andora (Savona). La tragedia è avvenuta poco prima delle 10. Secondo le prime informazioni l'uomo, un elettricista, sarebbe stato travolto dal crollo di un muretto. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, Croce Bianca di Andora e automedica del 118, ma nonostante l'impegno dei soccorritori per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini dell'ispettorato del lavoro di Savona. (ANSA).