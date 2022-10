A Roma il 5 novembre manifestazione della pace Acli-Arci

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Si terrà a Roma il 5 novembre la manifestazione per la pace organizzata da molte realtà, tra cui Acli e Arci. In queste ore è stato ultimato 'il manifesto' a cui, secondo le intenzioni dei promotori, dovrebbero aderire tutti i sindacati e le tante associazioni che compongono la società civile perché l'obiettivo è organizzare "una manifestazione dal basso" e "senza adesioni della politica" anche se la partecipazione al corteo di esponenti politici rimane libera. Nello stesso giorno manifestano in piazza dell'Esquilino, sempre a Roma, 500 realtà tra associazioni e sindacati per chiedere "pace e giustizia sociale". (ANSA).