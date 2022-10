Fondi Pnrr a internati nei Lager, prime cause dal Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 07 OTT - Sono già 43 le cause, 34 delle quali di famiglie venete, depositate in Tribunale a Venezia e in altre sedi giudiziarie per accedere al fondo di 54 milioni di euro inserito nel Pnrr dal Governo Draghi per risarcire prigionieri e discendenti degli internati nei lager nazisti, escluse però le vittime della Shoah che sono già state risarcite in passato. Di questo primo dossier si sta occupando lo studio dell'avv. Franco Lovato, che ha fatto causa alla Germania e all'Italia per conto di 43 tra ex internati e loro discendenti.

Al fondo potrà accedere solo chi ha depositato l'atto di citazione nei confronti dell'Italia (e Germania) entro il 27 ottobre. (ANSA).