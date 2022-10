Banda di 'sciacalli' pronta a colpire zone alluvionate

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 07 OTT - Una banda di "sciacalli" pronta ad entrare in azione nelle zone di Sassoferrato (Ancona), colpite dall'alluvione del 15 settembre, è stata bloccata dai carabinieri, su segnalazione dei cittadini.

E' intervenuto il Nucleo Radiomobile in della Compagnia di Fabriano con i colleghi della locale stazione. Quattro fogli di via per altrettanti cittadini macedoni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, residenti a Roma, 3 uomini e una donna, di età compresa tra 30 e 50 anni. I carabinieri li hanno scoperti mentre si aggiravano con fare sospetto in via Cagli.

Erano in macchina, ma il conducente non aveva mai conseguito la patente e per questo gli è stata subito comminata una multa di 5.100 euro. I militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del mezzo e, successivamente, per i 4 è stato disposto il foglio di via obbligatorio da Sassoferrato. In considerazione dell'alluvione, i carabinieri hanno potenziato i controlli nelle zone dove ci sono molte case inagibili, non solo a Sassoferrato, ma anche a Cerreto D'Esi e Arcevia con personale in divisa ed in borghese. (ANSA).