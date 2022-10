Sventato furto nella villa del calciatore Angel Di Maria

Sventato un colpo nella villa del giocatore della Juventus Angel Di Maria a Torino. La Polizia di Stato ha bloccato un gruppo di ladri nell'elegante zona precollinare della città dove risiede il centrocampista argentino. Ad agire, secondo le prime informazioni, sono state tre persone una delle quali è stata arrestata. Gli agenti sono intervenuti in via Picco. I ladri farebbero parte di una banda specializzata in furti e rapine nelle ville.