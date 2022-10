Riccardo Zucchi nuovo rettore dell'Università di Pisa

(ANSA) - PISA, 06 OTT - Il nuovo rettore dell'Università di Pisa è Riccardo Zucchi, ordinario di biochimica e presidente della Scuola di medicina. Entrerà in carica dall'1 novembre prossimo. Il mandato è fino al 2028. Zucchi, nel secondo turno di votazioni per le quali era necessaria la maggioranza dei voti espressi, ha ottenuto 1.092 preferenze contro le 472 del professor Michele Marroni (29 le schede bianche).

Nato a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 64 anni fa, coniugato con quattro figli, Zucchi si è laureato in medicina e chirurgia con il massimo dei voti e lode nel 1982 all'Università di Pisa e ha conseguito il diploma di perfezionamento alla Scuola superiore Sant'Anna nel 1985.

Nel 1989 è diventato ricercatore universitario alla Sant'Anna, nel 2000 professore associato e nel 2004 ordinario nel settore scientifico disciplinare Bio/10 (Biochimica) nella facoltà di medicina e chirurgia e quindi nel dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa.

Zucchi ha ricoperto varie cariche accademiche all'Università di Pisa: è stato membro della commissione scientifica dell'area biologica, vice preside della facoltà di medicina e chirurgia, presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia e direttore del Centro interdipartimentale di ricerca di genetica molecolare e clinica. Membro del Senato accademico tra il 2012 e il 2015, è stato direttore del dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dal 2015 al 2019, e da allora presidente della Scuola interdipartimentale di medicina. E' membro di numerose società scientifiche ed è stato responsabile di progetti di ricerca finanziati dal ministro dell'Università, dall'Università di Pisa e da enti privati.

