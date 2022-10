Giornata insegnanti: Bianchi, docenti riferimento degli studenti

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Nella Giornata mondiale degli Insegnanti voglio ringraziare tutti i nostri docenti, che, in quest'epoca digitale, sono sempre di più persone di riferimento per i nostri ragazzi. I docenti non solo diffondono il sapere e la conoscenza: aiutano le nostre studentesse e i nostri studenti a crescere liberi e responsabili.

#WorldTeachersDay". Lo afferma il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi. (ANSA).