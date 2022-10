Stadio Roma: Ad Berardi, sarà per tifosi e per tutta la città

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà soltanto per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l'anno". Lo ha detto il Ceo dell'As Roma Pietro Berardi, dopo la consegna dello studio di fattibilità in Campidoglio, per il nuovo Stadio a Pietralata. "Abbiamo appena ricevuto dall' amministratore delegato dell'As Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico economico del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell'interlocuzione. Con altrettanta serietà adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).