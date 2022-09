Post omofobo, condannato a 2 anni ex pugile Tuiach a Trieste

(ANSA) - UDINE, 29 SET - Fabio Tuiach, ex portuale, ex pugile ed ex consigliere comunale di Forza Nuova e Lega, è stato condannato oggi a due anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa dal giudice per le udienze preliminari di Trieste, per un post molto offensivo pubblicato sui social network russo VKontakte lo scorso febbraio riferito a un'aggressione subita da un attivista Lgbt di Trieste, Antonio Parisi. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 mesi, dunque la pena è stata più che raddoppiata. Lo hanno reso noto i Sentinelli di Milano, movimento che difende i valori di laicità, antifascismo e si batte per i diritti civili, anche attraverso il portavoce Luca Paladini. La notizia si è poi diffusa sui social.

Tuiach era stato rinviato a giudizio nel 2021 per diffamazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto con finalità di discriminazione, odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Parisi, che con l'avvocato Maria Genovese si era costituito parte civile, aveva presentato querela. Aveva sporto denuncia anche Luca Paladini per i Sentinelli che, con l'avvocata Paola Ponte, avevano sottolineato come il post fosse un incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale.

"Una sentenza eccezionale - ha commentato il presidente dell'Arcigay Trieste Andrea Tamaro - che punisce un esponente politico portato in consiglio comunale dalla Lega, il quale aveva offeso non solo Parisi, ma a più riprese, tutta la la comunità Lgbtqi. Ricordiamoci però che è una sentenza di primo grado - ha aggiunto - e che in Italia manca una legge che tuteli le persone Lgbtqi nei confronti di chi istighi all'odio e alla discriminazione contro di loro". (ANSA).