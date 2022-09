Anziana trovata morta in casa a Siena,si indaga per omicidio

(ANSA) - SIENA, 28 SET - Si indaga per omicidio dopo la scoperta, nella serata di ieri, del cadavere di una donna di 81 anni, in un'abitazione a Siena. A confermarlo il pm Nicola Marini all'uscita la notte scorsa dalla casa dell'anziana, che abitava in un palazzo in largo Sassetta. Sul posto intervenuta la polizia, con la scientifica, e anche il questore Pietro Milone.

A dare l'allarme sono stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla casa. Per entrare intervenuti vigili del fuoco che hanno scoperto la donna priva di vita, trovando anche l'appartamento messo a soqquadro. (ANSA).