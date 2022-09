Meteo: settembre si chiude con altre due perturbazioni

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dopo mesi di siccità e caldo opprimente, con l'inizio dell'autunno è arrivata una serie di perturbazioni con maltempo e piogge diffuse, intense ed alluvionali in particolare al Sud e sul versante tirrenico. E le avverse condizioni meteo dureranno almeno fino alla fine di settembre. Negli ultimi giorni abbiamo registrato un eccezionale flusso umido che, partendo dalle zone subtropicali africane, dalle Canarie e dal Marocco, ha raggiunto le regioni italiane.

Anche sulla dorsale appenninica si sono avuti accumuli di pioggia anche oltre i 100 mm in 24 ore, così come in alcune zone sottovento alla catena montuosa.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede che il maltempo ci accompagnerà almeno fino alla fine di settembre.

Tra giovedì e venerdì un ciclone colmo di aria fredda causerà nubifragi dalla Sardegna verso le regioni tirreniche e, questa volta, anche sulla Pianura Padana, dove nonostante il maltempo in Italia, è ancora presente lo spettro siccità.

Nel weekend, e in particolare da domenica 2 ottobre, la situazione potrebbe però cambiare: l'alta pressione tornerà verso Est e verso l'Italia portando la classica Ottobrata, un periodo dunque soleggiato e mite.

Nel dettaglio Martedì 27 - Al nord: ultime piogge sul Triveneto, sole altrove.

Al centro: rovesci sparsi in Sardegna e a tratti sulle tirreniche peninsulari. Al sud: temporali su Calabria tirrenica e Campania, sole altrove.

Mercoledì 28 - Al nord: instabile su Friuli Venezia Giulia e coste venete. Al centro: peggiora dal pomeriggio su Tirreniche e sassarese. Al sud: rovesci su Campania e Calabria tirrenica.

Giovedì 29 - Al nord: nuova perturbazione con maltempo. Al centro: nuova perturbazione con maltempo specie sul versante tirrenico. Al sud: qualche rovescio sul Basso Tirreno, ampie schiarite altrove.

Tendenza - Perturbazione intensa fino a venerdì, graduale miglioramento nel weekend. (ANSA).