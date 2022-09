Nubifragi in Toscana e Campania, è allerta rossa Basilicata

Campagne sommerse, automobilisti intrappolati nel fango, un seggio elettorale allagato e ad Ischia c'è stato persino chi è andato a lavorare attraversando in canoa le strade, praticamente inondate. L'autunno è ormai arrivato in tutto il Paese e le piogge hanno colpito soprattutto il centro-Italia, con il maltempo che ora punta sempre più a Sud: per le prossime ore la Protezione civile ha diramato un avviso con allerta rossa in Basilicata e arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia e Campania.

Nelle ultime 24 ore le regioni più colpite sono state Campania e Toscana. In quest'ultima i temporali e le precipitazioni oltre la media - specialmente sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena - hanno alzato il livello in modo repentino fiumi e corsi d'acqua minori. A Monterotondo Marittimo (Grosseto) sono caduti 170 millimetri di pioggia in meno di tre ore: dati che non si registravano da oltre 50 anni. L'ondata ha trasformato in una notte anche il fiume Arno, che nel suo attraversamento a Firenze ha aumentato la portata d'acqua in poche ore, da modesto corso d'acqua ristretto al centro dell'alveo, a vero fiume che si è disteso nella sua ampiezza da una riva all'altra. Il nuovo volto dell'Arno, dopo mesi di siccità, è stato osservato con una certa compiacenza dai fiorentini e pure dai turisti dalle spallette dei lungarni, in particolare nei pressi delle pescaie. Il fiume Cecina ha invece esondato (un fatto insolito nel mese di settembre) in golena, tra Saline di Volterra e Ponteginori (Pisa), alluvionando i campi.

Nella regione i pompieri hanno anche messo in salvo persone rimaste con le auto intrappolate nel fango per le esondazioni di torrenti minori nel Senese, a Montaperti. A Santa Maria alla Rassinata, vicino ad Arezzo, un seggio elettorale è rimasto allagato da infiltrazioni d'acqua ed è stato trasferito in un altro luogo, con tanto di servizio di navetta per il trasporto degli elettori organizzato dal Comune.

La Campania resterà in allerta arancione per il secondo giorno consecutivo, supportata anche dagli interventi della Protezione Civile. A Napoli - dove le scuole resteranno chiuse nelle prossime ore per l'intera giornata (anche quelle che non sono seggio elettorale) - la riviera di Chiaia è stata invasa dall'acqua piovana e così molte altre zone dal centro alla periferia. I forti temporali hanno trasformato strade e marciapiedi in torrenti, con problemi anche nel rione Sanità. Sospese per allagamento anche le corse della ferrovia Circumflegrea, che collega il capoluogo con alcuni comuni dell'hinterland. Nella vicina Pomigliano d'Arco una decina di persone sono rimaste bloccate nelle proprie auto travolte da un fiume di acqua in alcune strade della cittadina, tratti in salvo dai vigili urbani e dai volontari. Il sindaco ha spiegato che sono caduti circa 400 litri d'acqua per metro quadrato, la più grande bomba d'acqua mai rilevata in quella zona. Danni anche a Caserta (qui è stato disposto che le scuole rimangano chiuse per due giorni), dove la galleria della strada statale "della Reggia" è stata chiusa.

A Ischia il corso principale dell'isola è stato attraversato in canoa, a causa dell'allagamento di diversi tratti della strada che conduce anche al prestigioso hotel del centro. In qualche punto l'acqua piovana non era smaltita, tanto da arrivare a quaranta centimetri in alcuni punti. Per questo il proprietario di un negozio su corso Rizzoli ha voluto manifestare il suo disappunto percorrendo un lungo tratto della strada col kayak, postando poi foto e video sui social.

Strada allagata a Ischia, negoziante in canoa per protesta

Alcuni smottamenti si sono registrati anche sul litorale laziale, in un tratto del lungomare a Sabaudia, una spiaggia in estate frequentata dai vip. Il nubifragio ha provocato il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace, causandone la chiusura. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia.

Con l'arrivo di forti temporali su terreni secchi, che se non riescono ad assorbire l'acqua subiscono allagamenti ma anche frane e smottamenti, la Coldiretti lancia l'allarme e spiega: la grandine è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi, alla vendemmia in pieno svolgimento e agli ulivi dove sta per iniziare la raccolta. Nei territori colpiti dal maltempo sono a rischio, denuncia Coldiretti, anche le semine autunnali di orzo, avena e grano nei terreni dove si sono accatastati rifiuti di ogni genere e aperte voragini impraticabili anche per i trattori.