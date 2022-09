Revenge porn: diffonde video intimo, denunciato

(ANSA) - GORIZIA, 23 SET - La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Gorizia, con il coordinamento della Procura di Udine, ha individuato, perquisito e denunciato l'autore del reato di revenge porn commesso ai danni di una giovane donna goriziana.

Si tratta di un uomo che era riuscito a riprendere, per alcuni istanti, la ragazza in un momento intimo e privato, senza il suo consenso, diffondendo immediatamente il video su un gruppo WhatsApp.

Le riprese sono state poi rilanciate, in poche ore, su diversi gruppi social, aumentando così a dismisura il danno subìto dalla giovane donna che ha appreso da un'amica di essere stata vittima di revenge porn.

Dopo un'indagine lampo, la Polizia postale ha individuato l'autore del reato: nel suo telefono cellulare è stato rinvenuto il video incriminato, custodito nella memoria. (ANSA).