Donna violentata in parco a Cuneo, convalidato un arresto

(ANSA) - CUNEO, 23 SET - Il Gip della Procura di Cuneo ha convalidato l'arresto della persona fermata due giorni fa, indagata della violenza sessuale ai danni di una donna di 70 anni in un parco della città. Si tratta di un romeno di 40 anni, addetto in un'azienda specializzata nella vendita di generi alimentari, residente a Cuneo. Secondo l'indagine avviata dalla Procura, sono emersi gravi indizi di colpevolezza ai danni dell'uomo.

Il fatto era avvenuto domenica 11 settembre ed era stata la donna stessa a chiedere aiuto, dopo l'accaduto. La donna era a passeggio con il cane quando era stata avvicinata dall'aggressore, a bordo di una bicicletta. Dopo averla fermata con un pretesto, l'aveva molestata e violentata, per allontanarsi poi in bicicletta. (ANSA).