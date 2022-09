Mose: sequestrati 300ml euro euro a ex assessore Chisso

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - Su ordine della Procura della Repubblica di Venezia, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria ha dato esecuzione alla confisca di oltre 300mila euro nei confronti di Renato Chisso, ex assessore regionale ai trasporti e all'ambiente, imputato per condotte corruttive nell'ambito dell'inchiesta Mose. Il provvedimento si inquadra nella sentenza di patteggiamento con cui è stata definita la posizione di Chisso mediante l'applicazione della pena, su richiesta della parte, ad 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa) e con la confisca del prezzo del reato di corruzione, quantificato in 2.000.000 euro. (ANSA).