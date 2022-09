Fair Play for Life, premi ai 'professionisti' del fair play

(ANSA) - ROMA, 20 SET - S'intitola FAIR PLAY for LIFE l'iniziativa che il 23 settembre, nel Salone d'Onore del Coni, premierà 'professionisti' del fair play con particolare riferimento ai valori etici. Il progetto è in sodalizio fra il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto da Ruggero Alcanterini, e "Tu ce l'hai Peter Pan? Appunti di viaggio in un tempo difficile" (Pegasus Edition), scritto dalla giornalista della Stampa Estera in Italia Lisa Bernardini, che verrà premiata insieme al prefatore del volume, il critico letterario Filippo La Porta.

I riconoscimenti saranno accompagnati da una stampa dal titolo "L'Albero della Vita" dell'artista Francesca Guidi (Arte dei Led), e saranno divise per aree tematiche. Per l'informazione premiati Alessandra Magliaro (ANSA); Filippo Golia (giornalista ed inviato TG2, già premio nazionale Maria Grazia Cutuli nel 2019); Paolo Di Giannantonio (volto noto, storico giornalista e documentarista della RAI); Tony Gentile, fotografo e fotoreporter; l'umorista Federico Palmaroli/Osho (inventore ed autore unico de Le più belle frasi di Osho); lo speaker Anthony Pasquale (Radio Italiana di New York - su Radio ICN New York); Luigi Di Lauro (Tgr Basilicata); Marco Ferraglioni (Fondatore e direttore BlogSocialTv); Giovanni De Negri (Direttore di Eurocomunicazione.com). Nel settore Spettacolo tra gli altri il produttore musicale Michele Torpedine, il compositore Claudio Simonetti, il regista Luca Verdone; il jazzista Lino Patruno; l'attore e pittore Dario Ballantini. Sul versante Cultura, riconoscimenti alla docente universitaria, astronoma e astrofica internazionale Prof. Sandra Savaglio; lo sceneggiatore e regista Marco Tullio Barboni; la soprano Maria Dragoni. Per lo Sport il Rugbymen Norberto Mastrocola e il campione cubano di Lotta libera, naturalizzato italiano, Abraham Conyedo. Nel campo della Prevenzione e Salute saranno attributi riconoscimenti all' Avv.

Ezio Bonanni (patrocinante in Cassazione e Presidente dell'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto); ad Anthony Peth (conduttore tv, testimonial Associazione italiana Studio Osteosarcoma - Aisos); al Dott. Piero Galasso (Presidente Centro Ricerche Diasu).

(ANSA).