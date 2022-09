Ad Asti polizia sventa tentativo di incendio a casa ex

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La polizia di Asti ha arrestato un pregiudicato che perseguitava la giovane ex fidanzata. Il comportamento violento dell'uomo proseguiva già da qualche tempo anche se la vittima, che per paura era stata costretta ad allontanarsi dalla sua abitazione, non aveva mai denunciato nulla. Nei giorni scorsi, l'uomo è arrivato al punto di minacciare al telefono l'ex compagna che sarebbe andato nell'appartamento dei genitori ed appiccare un incendio. La donna, compresa la gravità della situazione, ha avvertito tramite il numero di emergenza la sala operativa della Questura.

Mentre i poliziotti raccoglievano dai genitori le prime allarmanti informazioni, è arrivato sotto casa l'uomo a bordo della sua autovettura. Riconosciuto dal padre, lo staker è stato subito fermato e trovato in possesso di una mazza di legno di circa 40 cm, una tanica piena di benzina ed un accendino; tutto il materiale è stato sequestrato.

Viste le condotte persecutorie e gli altri reati, l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Asti, portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato successivamente convalidato dal gip che, su richiesta del pubblico ministero, ha applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare della custodia in carcere. (ANSA).