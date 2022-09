Maltempo:tromba d'aria nel cosentino, danni ma nessun ferito

(ANSA) - TORTORA, 17 SET - Una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa tirrenica cosentina, colpendo in particolare il territorio di Tortora. Il forte vento ha spazzato via un lido, abbattuto alberi, lampioni e pali della segnaletica stradale. Si registrano danni ad autovetture e a qualche abitazione ma nessuno è rimasto ferito. La costa da questa mattina era interessata da forti temporali, ma non avevano avuto conseguenze. Nel primo pomeriggio, invece, a spaventare i residenti è stato il vortice d'aria avvistato dapprima a largo delle coste. In pochi minuti la tromba d'aria si è abbattuta sulla terra ferma spazzando via sedie sdraio, strutture in legno e piccole imbarcazioni che si trovavano sulla battigia. (ANSA).