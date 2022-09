Giovane boscaiolo muore mentre taglia piante in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 10 SET - Incidente mortale sul lavoro oggi in Valtellina. Un 29enne è morto nei boschi di Tartano (Sondrio), mentre era impegnato a tagliare piante. Sono in corso le indagini per stabilire se l'infortunio sia stato provocato dalla caduta di un tronco o da una fune del macchinario adibito al trasporto del legname.

Sul luogo sono intervenuti i tecnici dell'Ats, i carabinieri e il Soccorso Alpino. (ANSA).