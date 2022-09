Caso di Dengue a Gorizia, al via disinfestazione

(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha accertato un caso umano di Dengue, portato nel Comune di Gorizia da un residente proveniente dall'estero. Lo ha reso noto il sindaco Rodolfo Ziberna.

"Una persona ha contratto il virus all'estero, accertato poi dalle nostre autorità sanitarie, dopo il rientro e i primi sintomi - ha aggiunto - La febbre Dengue è una malattia virale diffusa dalle zanzare infette del genere Aedes. Non è trasmissibile da uomo a uomo ma la persona contagiata può essere punta da altre zanzare che poi potrebbero trasmettere il virus ad altre persone".

Per questa ragione il sindaco ha annunciato che sarà eseguita una disinfestazione contro le zanzare tra oggi e lunedì, come previsto dalla normativa, nell'area interessata. Tutte le attività sono seguite e coordinate dalla Regione Fvg. (ANSA).