Covid, gli italiani non rinunciano alla mascherina, a settembre boom di vendite

Con il rientro dalle ferie, tornano ad acquistare mascherine e gel igienizzanti per le mani. Nella settimana dal 22 al 28 agosto gli importi derivati dalle vendite sono stati rispettivamente un milione di euro e 90.000 euro, pari a +20,4% e +8,1% in 7 giorni. Ma con vendite molto più basse rispetto allo stesso periodo di un anno fa: -58,9% per le mascherine e -49,1% per i gel

Intanto prosegue il calo di vendite dei test per il Sars-Cov-2 in farmacia, dopo il picco registrato a luglio, nel pieno dell'ondata estiva di contagi Covid per via della variante Omicron.

Nella settimana dal 22 al 28 agosto 2022 ne sono stati venduti per 4,6 milioni di euro, con un calo dell'1,8% rispetto ai sette giorni precedenti, ma comunque con un +7,2% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da un'analisi degli ultimi dati Iqvia, diffusi oggi.