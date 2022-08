Maltempo, allerta piogge e temporali Toscana prosegue al 28/8

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - L'allerta in codice giallo per piogge e temporali già in corso sulla Toscana orientale, viene esteso dalla prossima mezzanotte anche alla giornata di domenica 28 agosto. Lo rende noto la Protezione civile regionale con previsioni di "possibili precipitazioni sparse, prevalentemente temporalesche, e temporali forti attesi con maggior probabilità nel corso del pomeriggio di oggi sulle zone interne, in particolare su quelle centro meridionali del Senese e dell'Aretino" e "su Arcipelago e costa meridionale nella notte tra oggi e domani e nuovamente nelle zone interne nel pomeriggio di domenica". (ANSA).