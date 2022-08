Incendi: fiamme a ridosso dell'A1 nella zona di Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Un incendio è divampato in un'area di sterpaglie e bosco nella zona di Orvieto, non lontano dall'autostrada A1 lungo la quale si registrano rallentamenti a causa del fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. Lo riferiscono i vigili del fuoco, impegnati sul posto, in località 7 Martiri, con squadre da Orvieto e Terni.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero Drago dei vigili del fuoco che però dopo un sorvolo ha lasciato la zona poiché proprio a causa delle vicinanza dell'A1 i lanci risulterebbero troppo pericolosi. Sul posto anche i carabinieri forestali.

(ANSA).