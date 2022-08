Tromba d'aria Tigullio, sfollate cinque famiglie

(ANSA) - COGORNO, 18 AGO - La tromba d'aria che si è abbattuta sul Tigullio ha fatto danni anche nell'entroterra. Nel comune di Cogorno il forte vento ha scoperchiato alcune abitazioni e sono state evacuate 4 famiglie residenti in via Costa dei Landò. Una famiglia di 6 persone evacuata anche a Lavagna per lo stesso motivo. Anche a Chiavari si registrano tetti scoperchiati ma senza provvedimenti di allontanamento. Gli interventi sono ancora in corso e la situazione è in aggiornamento. (ANSA).