Meteo: nubifragi al Nord per 36 ore, caldo africano al Sud. Nel weekend torna il bel tempo

Paradigma del Cambiamento Climatico: 43°C al Sud, nubifragi al Centro-Nord. L’arrivo della prima perturbazione atlantica degli ultimi mesi nel cuore dell’Estate segna, insieme al super caldo africano, un esempio della potenza della Natura e del rischio estremo di modificare il clima riscaldandolo con il Global Warming. Sappiamo che il mare caldo, con temperatura dell’acqua a 30°C, fornisce calore, umidità ed energia alle celle temporalesche; sappiamo che i terreni colpiti dalle ondate di caldo e dalla siccità, sempre più frequente, non permettono una buona infiltrazione delle acque meteoriche; sappiamo che il 94% dei Comuni Italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. Ciò nonostante la politica non compie i passi necessari per fronteggiare i cambiamenti climatici a livello mondiale e anche in Italia le alluvioni sono diventate sempre più frequenti. Solo dall’inizio di agosto, si ricorda quelle del Trentino Alto Adige (5 agosto), di Monteforte Irpino (9 agosto), di Stromboli (12 agosto) e quella di Ferragosto nella zona sud di Firenze: e adesso il Ciclone Atlantico rischia di appesantire il bilancio con altri intensi fenomeni temporaleschi verso il Centro-Nord.

IL PUNTO DEL METEOROLOGO

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che la fragilità del nostro Paese, insieme ai Cambiamenti Climatici, rende l’allerta meteo delle prossime 36 ore ancora più estrema. Prudenza al Centro-Nord con i temporali che potranno essere associati a colpi di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi si sposteranno lentamente verso Est, dal settore nordoccidentale italiano verso il resto del Nord e la Toscana; in seguito l’instabilità raggiungerà anche il resto del Centro mentre al Sud, dopo i 40-41°C già registrati, potremo vedere un’ulteriore impennata del termometro: previsti picchi di 43°C all’ombra in Sicilia. Insomma, raramente abbiamo vissuto momenti meteo così estremi: nelle stesse ore temperature eccezionali e sole soffocante al Sud mentre al Centro-Nord supercelle temporalesche scorrazzano senza limiti: un meteo estremo che purtroppo trova energia nei nostri errori, nel continuo riscaldamento di un pianeta che già è in sofferenza.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 18. Al Nord: intensa perturbazione temporalesca. Al Centro: peggiora in Toscana e sugli Appennini con temporali, tante nuvole altrove. Al Sud: sole e caldo intenso ovunque.

Venerdì 19. Al Nord: ancora maltempo. Al Centro: temporali sparsi anche intensi. Al Sud: locali temporali in Puglia e sul basso Tirreno, si attenua il caldo.

Sabato 20. Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

Tendenza. Domenica bel tempo salvo qualche isolato acquazzone di calore sull’Appennino, da lunedì rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre al Centro-Nord, momenti di instabilità al Sud.