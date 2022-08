Incendio a Pantelleria, Marco Tardelli: "Inferno e poi miracolo. La casa è salva"

"In 15 minuti si è scatenato l'inferno, siamo stati velocissimi a scappare e quindi non posso dire di avere avuto paura per noi: ma per la casa sì e invece è un miracolo che è ancora qui, intatta". Marco Tardelli al telefono con l'ANSA racconta dal suo dammuso di Pantelleria la brutta avventura vissuta ieri anche da lui e dalla sua compagna, Myrta Merlino, quando è divampato l'incendio che ha diviso in due l'isola. La coppia si sono messi in salvo e hanno trascorso la notte in sicurezza sullo yacht di Giorgio Armani e stamattina sono già rientrati nella loro casa di Pantelleria.