E' stato sospeso sino al 18 agosto e non sino al 14 settembre l'abbattimento degli animali della Sfattoria. Lo precisa l'ufficio stampa della Giustizia Amministrativa. Il Tar del Lazio con questo decreto ha rinviato la decisione, sottolinea la nota, "in attesa degli adempimenti istruttori" sospendendo l'abbattimento "fino al 18 agosto". "Occorre acquisire chiarimenti in merito all'effettiva sussistenza del rischio di propagazione dell'epidemia nella struttura" e la decisione arriverà entro il 18 agosto, con decreto cautelare monocratico a firma del Presidente di turno.

Roma, peste suina: la battaglia per evitare l'abbattimento di 140 animali