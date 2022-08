Frana sulla statale 36 nel Lecchese, lunghe code verso la Valtellina

Una frana avvenuta la scorsa notte lungo il tracciato al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana ha causato gravi problemi al traffico e lunghe code sulla superstrada 36 Milano-Lecco-Valtellina. Alcune auto, mentre passavano, sono rimaste danneggiate dopo essere finite contro il massi caduti sulla carreggiata.

Nessuno è rimasto ferito.

La chiusura della corsia nord della 36 si è resa necessaria per i potenziali pericoli di instabilità della parete rocciosa, in attesa delle verifiche in quota e dell'eventuale messa in sicurezza. Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime, poiché la superstrada 36 è la principale via di collegamento con l'Alto lago, la Valtellina e la Valchiavenna. Si registrano incolonnamenti di diversi chilometri in direzione Nord. L'unico modo per raggiungere la provincia di Sondrio dal lecchese, attualmente è passare dalla Valsassina.