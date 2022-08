In cento alla processione per favorire la pioggia a Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 12 AGO - Un centinaio di persone stamani ha partecipato alla processione penitenziale organizzata da Alessandro Ferrua, parroco della basilica di San Giovanni, a Imperia, con l'intento di chiedere il dono della pioggia. Alle 7 in punto i fedeli sono usciti dalla chiesa per un breve giro attorno al quartiere. In largo Ghiglia si è tenuta la benedizione con il Crocefisso ai quattro punti cardinali. Il corteo è poi rientrato in basilica, intorno alle 8, per la recita del rosario "affinché i defunti della nostra parrocchia intercedano per noi", ha detto don Ferrua.

Un gesto di coraggio quello del parroco, visto lo sberleffo oltre che attestazioni di odio dimostrato sui social alla notizia dell'evento. "Non piove bene ormai da otto mesi, a parte qualche sporadico temporale - prosegue il parroco -.

Scarseggia l'acqua e le campagne sono in sofferenza. Per questo motivo ho voluto promuovere questo momento di preghiera e di penitenza, affinché si possa ottenere il dono della pioggia e una stagione più clemente". Il parroco ha così deciso di rispolverare un'antica tradizione propiziatoria, quella delle rogazioni, per la buona riuscita delle semina, e di "una pioggia ristoratrice". (ANSA).