Travolta in bicicletta a Milano, rintracciato il ciclista

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - E' stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale, anche perché aveva lasciato indicazioni riguardo la sua identità, il ciclista che ieri ha investito in bicicletta una donna di 63 anni sul marciapiede in via Meda a Milano.

L'uomo, un cingalese di circa 60 anni, si era fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando erano arrivati i medici del 118, si era allontanato. La sua posizione è ora al vaglio degli agenti. (ANSA).