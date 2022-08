Covid: un morto e 281 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 AGO - Il bollettino quotidiano del Covid-19 in Alto Adige registra un'altra vittima: è un uomo fra i 70 ed i 79 anni. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 1.517.

I nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore sono 281: di questi 10 sono stati rilevati sulla base di 271 tamponi pcr (87 dei quali nuovi test) e 271 sulla base di 1.683 test antigenici.

Continua a calare l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 414 (29 in meno rispetto ad ieri) così come il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 3.344 (125 in meno).

I pazienti Covid-19 ricoverati in area medica, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 57 (uno in meno rispetto al giorno precedente) e nessuno in terapia intensiva. I guariti sono 404 per un totale di 245.991. (ANSA).