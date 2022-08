Incendi: rogo vicino a confine Slovenia sotto controllo

(ANSA) - TRIESTE, 10 AGO - L'incendio boschivo divampato ieri in località Prebenico nel Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), nei pressi del confine con la Slovenia, "attualmente è sotto controllo, tuttavia è stata richiesta l'attivazione di un Canadair e di un altro elicottero dei vigili del fuoco poiché sono previste raffiche di vento importanti, sia verso l'ora di pranzo che nel pomeriggio". Lo scrive su facebook il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, al termine di un briefing del Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Trieste insieme alla Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Forze dell'ordine.

"Attualmente - spiega Riccardi - sono attivi sul posto due elicotteri della Protezione Civile della Regione Autonoma Fvg per l'opera di spegnimento. Ci sono parecchi fumi ancora, ma fiamme attive evidenti non ce ne sono. Attualmente non ci sono problemi di viabilità. E' presente, purtroppo, un altro episodio di fuoco a Fernetti e un piccolo incendio in Slovenia.

Valutiamo, in base all'evoluzione della situazione, il mantenimento delle misure di precauzione sulle persone".

Per quanto riguarda qualità dell'aria e pm10, le rilevazioni effettuate questa mattina, riferisce Arpa Fvg, "indicano assenza di impatto anche nelle zone di Prebenico e Crociata, che invece erano state interessate nel corso della giornata di ieri".

(ANSA).