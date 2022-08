Dodicenne morto a Milano, il pirata: 'Non me ne sono accorto'

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Il giovane che ha travolto e ucciso un dodicenne per poi costituirsi dopo alcune ore, la scorsa notte a Milano, avrebbe sostenuto di non aver compreso quanto accaduto e di essere fuggito perché senza patente. Ventenne di origine marocchina, è risultato negativo all'alcol test, mentre si attendono gli esami tossicologici. Non aveva mai conseguito la patente ed era alla guida di un'auto intestata a una società.

Il padre della vittima, vedovo da un anno, era nel bar ristorante che gestisce in via Bartolini, nei pressi del quale è accaduta la tragedia. Il bambino è stato trovato a una ventina di metri dal punto dell'investimento. (ANSA).