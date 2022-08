Brucia bosco nel Monferrato, case evacuate per precauzione

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Minaccia alcune case un incendio in un bosco a Spigno Monferrato (Alessandria), evacuate in via precauzionale. In aiuto ai vigili del fuoco di zona, sono partite squadre dai comandi di Cuneo e di Torino e la previsione è di dovere lavorare per l'intera notte. In azione ci sono due canadair e un elicottero del servizio regionale, insieme a squadre di vigili e di volontari Aib (antincendi boschivi) a terra.

Si tratta di un nuovo focolaio, in località Bargaggiolo, dopo quello che dal tardo pomeriggio del 3 agosto e per l'intera giornata di ieri era divampato in località Rocchetta, per il quale i carabinieri forestali avevano avviato accertamenti di polizia giudiziaria per individuare eventuali responsabilità, anche colpose.

Sul nuovo incendio oggi erano accorsi nell'immediato i vigili del fuoco di Alessandria e Acqui Terme, entrambi con una squadra e un'autobotte, più i volontari di Valenza, presenti il direttore operazioni spegnimento, Aib e un canadair. (ANSA).