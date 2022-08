Le conversazioni social sulla Ferrari

Per questa stagione della Formula 1 le aspettative nei confronti delle Ferrari erano migliori del solito. Aspettative quasi sempre soddisfatte durante le qualificazioni e invece altrettanto quasi sempre deluse dai risultati ottenuti nelle gare. Errori, motori rotti e strategie sbagliate non sono state all’altezza di quello che ci si aspettava. E i tifosi del Cavallino che pensano al riguardo? ANSA e DataMediaHub hanno provato a dare una risposta analizzando le conversazioni online (social + news online + blog e forum) sulla Ferrari negli ultimi 30 giorni.

A livello mondiale sono state più di 1,8 milioni le citazioni online relative alla Ferrari, da parte di quasi 247mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) ben 25 milioni di persone.

Abbiamo approfondito analizzando esclusivamente le conversazioni online in italiano. In questo caso sono state poco meno di 154mila le citazioni online relative alla Ferrari, da parte di circa 22mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) quasi 1,9 milioni di persone.

Volumi di conversazioni che hanno prodotto complessivamente una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen”, l’incredibile cifra di 214,7 miliardi di impression. Portata potenziale che stimiamo ragionevolmente corrispondere ad una portata effettiva di poco inferiore a 10,7 miliardi di visualizzazioni, al lordo delle duplicazioni.

Naturalmente, come era logico attendersi, coloro che discutono online delle Ferrari sono in netta prevalenza maschi, e hanno uno spiccato interesse per le automobili e lo sport più in generale. Ma quello che invece forse era meno naturale attendersi è che il sentiment, le emozioni correlate alle verbalizzazioni relative al Cavallino, è decisamente positivo nonostante la delusione dei risultati sin qui ottenuti dalla squadra di Formula 1. Insomma, pare davvero che l’amore per “la rossa” sia, quasi, incondizionato da parte dei tifosi italiani. Speriamo che ora vengano ricompensati anche dai risultati sportivi.