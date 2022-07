Incidente mortale in una pista di motocross nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 30 LUG - Incidente mortale oggi pomeriggio a Ronco Biellese nella pista di motocross. La vittima è un uomo di 59 anni. Nonostante l'intervento dei sanitari, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro in cui ha perso la vita. Per accertare l'accaduto sono al lavoro sul posto i carabinieri. (ANSA).