Bimba morta: l'annuncio delle esequie, 'Diana è volata in cielo'

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Ieri sul cancello della casa, nel quartiere periferico di Ponte Lambro, a Milano, è apparso l'annuncio delle esequie con una foto di Diana seduta sul letto con una magliettina bianca e una vaporosa gonna rosa, circondata da palloncini rosa, come in un giorno di festa. La bimba di 18 mesi è morta di stenti dopo essere stata lasciata da sola in casa dalla madre Alessia Pifferi, ora in carcere con l'accusa di omicidio.

"A soli 18 mesi è volata in cielo la piccola Diana Pifferi" è scritto sull'annuncio che ancora non indica la data del funerale (che dovrebbe essere domani pomeriggio nella parrocchia di San Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese). (ANSA).