Incendi: in Fvg focolai ancora attivi ma sotto controllo

(ANSA) - TRIESTE, 27 LUG - Nonostante il maltempo che si abbattuto sul Friuli Venezia Giulia, ci sono ancora focolai di incendio attivi. Tuttavia, tutti i roghi sono sotto controllo da parte dei Vigili del fuoco e degli altri corpi impegnati.

In Friuli nella Val di Resia e a Taipana sono operativi due elicotteri per spegnere le fiamme. Invece a Medeazza e a Iamiano, i principali e i primi roghi divampati in regione, i Vigili stanno effettuando le operazioni di bonifica. Infine, come ha reso noto il Vicegovernatore con deleghe alla Protezione civile e alla Salute, Riccardo Riccardi, gli incendi di Frisanco e Claut continuano ma non destano preoccupazioni. (ANSA).