Caldo: a Torino livelli alti di ozono nell'aria

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - A causa dell'elevata temperatura, a Torino si sono verificati dei superamenti della soglia di informazione dell'ozono. Con le attuali condizioni di forte irraggiamento solare ed elevate temperature, altri superamenti potrebbero avere luogo nei prossimi giorni. Lo ricorda l'assessorato all'Ambiente, che invita a evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all'aperto nei luoghi soleggiati. Nei lavori all'aperto viene raccomandato di evitare di concentrare nelle ore di maggior soleggiamento (indicativamente tra le 11 e le 17) le attività faticose, infine di effettuare pause in zone o strutture ombreggiate.

Ai soggetti più sensibili (bambini, anziani, cardiopatici, asmatici o persone affette da malattie dell'apparato respiratorio) si rammenta inoltre di evitare la permanenza all'aria aperta nei luoghi soleggiati.

Il suggerimento per tutti è di integrare la propria dieta con cibi contenenti sostanze antiossidanti, come frutta e ortaggi freschi. La situazione è monitorata dall'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) del Piemonte. (ANSA).