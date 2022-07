Covid: 861 nuovi casi in Alto Adige, incidenza in lieve calo

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Sono 861 i nuovi casi Covid in Alto Adige (29 accertati tramite pcr e 832 tramite test antigenici). L'incidenza settimanale è in lieve calo, 1.082 (-8). Secondo i dati di ieri, 104 pazienti Covid sono ricoverati nei normali ospedali, 10 nelle cliniche private e 2 in terapia intensiva. 8.109 altoatesini sono attualmente in quarantena, mentre 278 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).