Operaio si accascia e muore in un cantiere alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 LUG - Un operaio di 54 anni è deceduto questa mattina all'interno del cantiere Ferretti della Spezia, probabilmente a causa di un malore. L'uomo era appena tornato dalla pausa caffè insieme ad alcuni colleghi, quando si è accasciato a terra privo di sensi. Inutili i soccorsi ed il tentativo di rianimazione sul posto da parte dei militi della Pubblica Assistenza della Spezia, il lavoratore è stato dichiarato morto sul posto. Di origine romena, il 54enne era un elettricista impiegato presso una ditta edile esterna al cantiere Ferretti, all'opera nel cantiere di ristrutturazione del polo di Viale San Bartolomeo. Secondo quanto appreso l'uomo era al lavoro sul tetto di un capannone. Sul posto la Polizia di Stato e il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica, che dovrebbe disporre l'autopsia nelle prossime ore per accertare le cause della tragedia. Intanto i sindacati puntano il dito sulle condizioni climatiche in cui i lavoratori si trovano ad operare in questi giorni di grande caldo. "Si deve evitare di lavorare con questo caldo in condizioni estreme - dicono Luca Comiti, segretario provinciale della Cgil e Gianni Carassale, segretario della Fille Cgil della Spezia -. Episodi di questo genere non devono più accadere, servono l'applicazione delle norme di sicurezza, controlli serrati e sanzioni severe". "Non possiamo permetterci di attribuire alcuna colpa alla fatalità - commentano Fabio Servidei, segretario confederale Uil Liguria e Riccardo Badi, segretario regionale Feneal Uil Liguria - Parliamo di un uomo di 54 anni che lavorava sul tetto del cantiere in condizioni di caldo eccezionali". (ANSA).