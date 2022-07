Legato in casa e derubato,polizia arresta 4 banditi a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Si sono finti poliziotti per entrare nell'abitazione di un 37enne, in zona Loreto a Milano, e lo hanno derubato dopo averlo legato e picchiato. Quattro uomini tra i 22 e i 52 anni, italiani, sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di sequestro di persona, rapina aggravata e tentata estorsione.

La rapina quando era ancora pieno giorno. La vittima ha aperto pensando ad un controllo, ma è stato buttato a terra e minacciato con una pistola se avesse urlato per chiedere aiuto.

Legato con due fascette da elettricista, i polsi legati dietro la schiena, è stato preso a calci e pugni fino a quando i tre se ne sono andati portandosi via un televisore, un computer, uno smartphone, scarpe, profumi, carte di credito, denaro contante, braccialetti e bigiotteria.

Agli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, il rapinato, un italiano di 37 anni, ha riferito anche di avere ricevuto la telefonata di un uomo che, in cambio di 500 euro, gli avrebbe fatto riavere i suoi beni. L'analisi delle telecamere di sicurezza della zona e dei tabulati telefonici ha permesso alla polizia di individuare i quattro: i tre che hanno fatto irruzione nell'abitazione della vittima e l'autista.

Nell'abitazione di un sospettato, a Sesto San Giovanni, sono stati rinvenuti e sequestrati dei proiettili a salve e la scatola di una pistola. (ANSA).