Violenza sulle donne: nel 2021 le vittime sono aumentate del 3,5%

Nei centri antiviolenza della rete D.i.Re nel 2021 sono state accolte complessivamente 20.711 donne con un incremento del 3,5% rispetto al 2020. Quasi la metà (46%) delle donne accolte ha un'età compresa tra i 30 e i 49 anni. Sono prevalentemente italiane (solo il 26% hanno una diversa provenienza), un dato costante negli ultimi anni. L'autore della violenza è prevalentemente italiano (soltanto il 27% ha provenienza straniera) e questo dato è oramai consolidato negli anni.

Ѐ quanto emerge dall'ultimo report dell'Associazione nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza sui dati riferiti al 2021.

"20.711 donne nel 2021, il 3,5% di contatti in più rispetto al 2020, l'8,8% in più le donne che non avevano mai chiamato il Centro antiviolenza, sono numeri che confermano l'importanza dei centri della nostra Rete. Dietro ogni numero c'è una storia, la storia di ogni singola donna, che crede nella possibilità di uscire dalla violenza, dà fiducia ai nostri centri: l'aumento di donne che a noi si rivolgono lo leggiamo in questa luce". Lo afferma Antonella Veltri, Presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza commentando i dati del Report 2021.

ANSA.it Femminicidi, in 6 mesi 50 donne uccise in Italia - Speciali "Drammaticamente stabile il numero di omicidi” © Ansa

"Sono numeri che danno la misura - sottolinea - del lavoro che le 2.793 attiviste, di cui solo poco più del 30% retribuite, svolgono per dare forza alle donne". Secondo Veltri, "non basta approvare un Piano antiviolenza se mancano le linee guida attuative: siamo in attesa di questo, dell'impegno concreto del governo sul tema della violenza maschile alle donne, per il 2021-2023" . "La fotografia annuale che presentiamo ci conferma che - conclude la presidente - i nostri presidi territoriali sono baluardi imprescindibili nella prevenzione e nel contrasto della violenza alle donne. Lavoriamo per le donne e con le donne. Continueremo a farlo perché crediamo nel valore e nel potere che abbiamo di trasformare il modello culturale patriarcale da cui prende origine ogni forma di violenza alle donne".

ANSA.it Femminicidi: nell'89% dei casi l'assassino è un partner, ex o parente - Speciali Da inizio anno sono stati 49 i femminicidi in Italia, 11 soltanto nelle due settimane che vanno dal 5 al 20 giugno che rischiano di trasformare il mese (non ancora terminato) nel peggiore dell'anno. Nell'89% dei casi l'assassino è il partner, l'ex oppure un altro parente. © ANSA

I CENTRI ANTIVIOLENZA IN ITALIA

I centri antiviolenza della Rete sono presenti in tutte le regioni italiane, tranne che nel Molise, oltre la metà si trovano nell'area del nord (58 pari al 55%) divisi non equamente tra nord-est e nord-ovest; in quella del centro ci sono 24 centri (pari al 23%) e tra sud (16) e isole (8) si arriva a 24 centri (pari al 23%).

Insieme al numero delle donne accolte, è aumentata anche la risposta che i centri antiviolenza danno sul territorio: le organizzazioni della Rete che hanno partecipato all'indagine (81 su 82), attraverso i loro 106 Centri antiviolenza, gestiscono 182 Sportelli antiviolenza con un incremento del 25% rispetto al 2020. Oltre la metà dei centri (58,5% dei casi) può contare su almeno una struttura di ospitalità (62 in totale), con un'offerta di 185 appartamenti e 1023 posti letto.

Le attività che i Centri garantiscono alle donne sono sempre varie: accoglienza e possibilità di consulenza legale nella quasi totalità dei casi, consulenza psicologica e percorsi di orientamento al lavoro in circa il 90% dei casi. Nella comparazione con il 2020 emerge un incremento per il servizio di orientamento al lavoro, che passa dall'88% al 94% dei centri. Questo dato è particolarmente significativo - viene fatto notare - se si pensa che una donna su tre (31,9% tra disoccupate, casalinghe e studentesse) è a reddito zero, in linea con il 2020 (32,9%) e il 2019 (33,8%). Solo il 37% (tra occupate e pensionate) può contare su un reddito sicuro. Soltanto il 28% delle donne accolte decide di denunciare, percentuale che rimane sostanzialmente costante negli anni. L'attività dei centri si sostiene per gran parte sul lavoro volontario delle attiviste, di cui solo il 33, 3% è retribuito, anche a causa della scarsità e non strutturalità dei fondi.

Intanto in Puglia nasce la prima rete di centri di ascolto per uomini violenti. A dare il la è Il progetto regionale "Articolo 16: Rete Cam Puglia", approvato e finanziato dal dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e cofinanziato da Regione Puglia, che è stato presentato dall'assessora regionale al Welfare Rosa Barone.