Tagliano alberi con motosega su strada, ferita automobilista

TREVISO, 07 LUG - Tagliano un albero con una motosega e lo fanno cadere sulla carreggiata mentre sta passando un'auto, che viene centrata in pieno, per fortuna causando solo il ferimento della donna alla guiida. E' accaduto la scorsa notte intorno alle ore 2:50 a Mussolente (Vicenza), sulla strada statale 248 che porta a Treviso.

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che la pianta era stata appunto segata alla base, da ignoti.

A un chilometro e mezzo di distanza, a San Zenone degli Ezzelini (Treviso), è stato scoperto che un altro albero era stato segato allo stesso modo e fatto cadere sulla carreggiata, nell'opposto senso di marcia, senza causare feriti. Sulla seconda pianta sono intervenuti i vigili volontari di Asolo (Treviso) che hanno provveduto come nel primo caso a liberare la carreggiata e a ripristinare la circolazione. La strada di fatto è stata bloccata nei due sensi dal taglio delle piante. La circolazione sull'arteria è ripresa alle 6 di stamattina.

