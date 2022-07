Alpinista precipita e muore sull'Ortles

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Un alpinista ha perso la vita questa mattina sull'Ortles, precipitando per 400 metri.

L'incidente si è verificato all'alba, intorno alle ore 5.30, nei pressi del rifugio Payer, che viene utilizzato da molti alpinisti come punto di partenza per la scalata finale della vetta di 3.905 metri. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Solda e la Guardia di finanza con l'elisoccorso Pelikan 1, ma l'uomo era morto sul colpo. (ANSA).