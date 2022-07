Omicidio Ciatti: padre, 15 anni a ceceno, vergogna

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - 15 anni di reclusione inflitti in Spagna al ceceno Rassoul Bissoultanov per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in una discoteca. Lo riferisce su Fb il padre, Luigi Ciatti: "Il Presidente del Tribunale di Girona ha inflitto la pena minima di 15 anni. Penso" che "dovrebbe "studiare la parola Giustizia. Giustificare una sentenza del genere con 'per quanto possa sembrare duro ai parenti' credo che veramente dovrebbe cambiare lavoro". "Ci troviamo di fronte persone che dovrebbero essere dalla nostra parte", "invece sono al fianco degli assassini. Siete la vergogna di un mondo civile". (ANSA).