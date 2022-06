Donna morta in casa nel Cremonese, indagano i carabinieri

(ANSA) - CREMONA, 23 GIU - Una donna di 40 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di via Corsica a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Sul posto i carabinieri, che stanno sentendo una persona, a quanto pare residente nello stesso condominio della vittima.

Le indagini sono in diverse direzioni, anche in quella di una morte accidentale. (ANSA).