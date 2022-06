Covid: 56.166 contagi e 75 vittime. Tasso sale al 22,6%

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Non si ferma la risalita del Covid: anche nelle ultime 24 ore, in base al bollettino del ministero della Salute, si sono registrati 56.166 nuovi quasi, circa 3mila più di ieri, e 75 vittime, 25 in più. Numeri che fanno salire il tasso di positività, su 248.042 tamponi, al 22,6%, quasi un punto in più rispetto al 21,8% di ieri. Restano invece stabili i ricoveri nelle terapie intensive - sono 216, come ieri - mentre i pazienti nei reparti ordinari tornano sopra i cinquemila: sono 5.064, 117 più di ieri. In aumento anche gli attualmente positivi, che sono 652.572, quindi 27.559 in più. In totale sono 18.071.634 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.967. I dimessi e i guariti sono 17.251.095, con un incremento di 29.798 (ANSA).