Premi: 'Volti metropoli', vince la Milano plurale

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Marilisa D'Amico, docente di Diritto costituzionale all' Università degli Studi di Milano, Giuseppe Guzzetti, presidente emerito di Fondazione Cariplo, Gianna Martinengo, fondatrice dell'associazione 'Donne e Tecnologie', il giornalista e scrittore Filippo Grassia, la pittrice Patrizia Comand, la scrittrice Giovanna Ferrante e l'astrofisica Simonetta Di Pippo. Sono queste le sette personalità che hanno vinto il premio 'Volti della metropoli'.

Il riconoscimento sarà consegnato venerdì alle 10,30 a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

Il riconoscimento, istituito dall'Associazione Regionale dei Pugliesi di Milano in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale del capoluogo, raffigura simbolicamente una sfera frastagliata con "i vari volti delle eccellenze della città e la loro pluralità".

"Questo riconoscimento - afferma il presidente dell'Associazione Regionale dei Pugliesi, il generale Camillo de Milato - torna dopo un anno di stop imposto dalla pandemia ed è dedicato dalla più numerosa comunità cittadina, quella pugliese, alle eccellenze milanesi e lombarde che hanno costruito e reso grande la Milano di oggi e che sono in grado, con la loro genialità e dedizione, di disegnare quella del futuro nel segno dell'accoglienza, della solidarietà e dell'innovazione".

"È un piacere per l'amministrazione ospitare nuovamente a Palazzo Marino 'Volti della metropoli' e l'Associazione regionale dei pugliesi di Milano - sottolinea la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi - l'attivismo e il senso civico dell'associazione e del suo presidente de Milato, la sensibilità e l'attenzione dimostrate per la città e per l'impegno dei cittadini sono una testimonianza di grande amore per Milano". (ANSA).